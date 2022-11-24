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Ученые нашли неожиданное полезное свойство витамина С для младенцев

Ученые из США: добавки витамина С могут защитить здоровье легких младенцев
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Фото: ТАСС/Александр Рюмин
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Исследователи из Орегонского университета здоровья и науки (США) пришли к выводу, что добавки витамина С могут защитить здоровье легких младенцев, которые родились от куривших во время беременности матерей. Об этом сообщается в журнале JAMA Pediatrics.

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Специалисты рассказали, что внутриутробное воздействие табачного дыма от курения матери при беременности связано с негативными последствиями для здоровья ребенка. Речь идет о нарушении развития легких, повышенном риске развития хрипов и астмы, а также о снижении функции дыхательных путей, пишет «Ридус».

Участие в исследовании приняли женщины, которые наблюдались в трех медицинских центрах OHSU, медицинском центре PeaceHealth Southwest Washington и медицинском центре Университета Индианы. Их разделили на две группы, одна из которых получала добавки с витамином С, а вторая — плацебо.

Исследование показало, что влияние витамина С на беременных курильщиц неизменно приводило к значительному улучшению функции дыхательных путей у их детей.

«Важно, чтобы у нас был способ защитить развивающиеся легкие детей, даже если их матери продолжают курить или изо всех сил пытаются бросить», — заявила ведущий автор исследования Синди Т. Макэвой.

Ранее 24 ноября руководитель медицинского департамента федеральной сети медицинских лабораторий KDL Ольга Малиновская заявила, что беременные и кормящие женщины входят в группу риска по нехватке витамина D. Также в группе риска — дети, вегетарианцы и люди с хроническими заболеваниями, пишет RT. Обнаружить дефицит витамина D можно с помощью лабораторного исследования. Анализ сдается натощак, от еды надо отказаться за три часа до процедуры.

23 ноября врач-терапевт, врач-эндокринолог «ИНВИТРО – Воронеж» Елена Киселева рассказала «Известиям», что в осенне-зимний период повышается риск развития нехватки витаминов. В частности, причиной дефицита витаминов может стать недостаточная инсоляция организма; заболевания, препятствующие усвоению или выработке витаминов (болезни ЖКТ, печени, почек, кожи и т.д.). Кроме того, на усвояемость витаминов могут влиять стрессы и физические нагрузки, а также курение.

В начале ноября диетолог Марият Мухина рассказала о пользе мандаринов. По ее словам, косточки мандарина обладают лечебными свойствами. В их составе содержится большое количество растительных и эфирных масел, отмечает телеканал «360». Кроме того, они обладают калием, кальцием, магнием, витаминами С и В17.

В январе член Ассоциации нутрициологов, диетолог-нутрициолог Екатерина Матыскина назвала безопасный способ приема витаминов. По ее словам, поливитаминные комплексы специально разработаны с учетом совместимости всех входящих в их состав элементов, и их можно принимать по собственной инициативе. Она отметила, что к препаратам, содержащим лишь один витамин, следует относиться с большей осторожностью, поскольку такие средства могут иметь противопоказания, отмечает телеканал «Звезда». Врач предупредила, что лучше одновременно не принимать два разных моновитаминных препарата.

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