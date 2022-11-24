Ученые нашли неожиданное полезное свойство витамина С для младенцев

Исследователи из Орегонского университета здоровья и науки (США) пришли к выводу, что добавки витамина С могут защитить здоровье легких младенцев, которые родились от куривших во время беременности матерей. Об этом сообщается в журнале JAMA Pediatrics.

Специалисты рассказали, что внутриутробное воздействие табачного дыма от курения матери при беременности связано с негативными последствиями для здоровья ребенка. Речь идет о нарушении развития легких, повышенном риске развития хрипов и астмы, а также о снижении функции дыхательных путей, пишет «Ридус».

Участие в исследовании приняли женщины, которые наблюдались в трех медицинских центрах OHSU, медицинском центре PeaceHealth Southwest Washington и медицинском центре Университета Индианы. Их разделили на две группы, одна из которых получала добавки с витамином С, а вторая — плацебо.

Исследование показало, что влияние витамина С на беременных курильщиц неизменно приводило к значительному улучшению функции дыхательных путей у их детей.

«Важно, чтобы у нас был способ защитить развивающиеся легкие детей, даже если их матери продолжают курить или изо всех сил пытаются бросить», — заявила ведущий автор исследования Синди Т. Макэвой.

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