Глава Польской ассоциации тенниса ушел в отставку после обвинений в изнасилованиях

Президент Польской ассоциации тенниса (PZT) Мирослав Скшипчиньский подал в отставку на фоне обвинений в изнасилованиях и растлении малолетних. Об этом 24 ноября сообщил сайт PZT.

Отставка Скшипчиньского была принята правлением PZT единогласно. Новым президентом организации стал его заместитель Дариуш Лукашевский.

Правление PZT также приняло решение организовать комиссию, которая расследует обстоятельства дел, касающихся Скшипчиньского.

Накануне депутат польского парламента Катажина Котула заявила, что Скшипчиньский, который был ее бывшим тренером, растлевал и насиловал молодых игроков, в том числе и ее.

Она сообщила, что глава PZT несколько раз насиловал ее во время совместного пребывания в теннисном клубе, когда она была в возрасте 13–14 лет.

Расследование в отношении Скшипчиньского поддержала первая ракетка мира Ига Швёнтек, сообщил «Спорт-Экспресс».