В Воронежской области стрела манипулятора пробила автобус с пассажирами
В городе Борисоглебске в Воронежской области стрела манипулятора открепилась от мусоровоза и пробила окно автобуса с пассажирами. Об этом сообщают местные жители 24 ноября.
По предварительной информации, одна из пассажирок транспорта пострадала и была доставлена в больницу.
Очевидцы рассказывают, что ДТП произошло, когда автобус стоял на остановке.
Отмечается, что сейчас на месте работают врачи. Подробности инцидента уточняются.