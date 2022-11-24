В Воронежской области стрела манипулятора пробила автобус с пассажирами

В городе Борисоглебске в Воронежской области стрела манипулятора открепилась от мусоровоза и пробила окно автобуса с пассажирами. Об этом сообщают местные жители 24 ноября.

По предварительной информации, одна из пассажирок транспорта пострадала и была доставлена в больницу.

Очевидцы рассказывают, что ДТП произошло, когда автобус стоял на остановке.

Отмечается, что сейчас на месте работают врачи. Подробности инцидента уточняются.