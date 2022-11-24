Поляков разозлило заявление Зеленского о присутствии России в ОБСЕ

Читатели польского издания Interia крайне негативно отреагировали на слова президента Украины Владимира Зеленского о членстве России в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

Украинский лидер 24 ноября обратился к представителям ОБСЕ с вопросом, почему Россия, о которой он отозвался как о «стране-террористе», всё еще является членом организации.

При этом Зеленский выразил благодарность польской стороне за отказ выдать визы делегации из Кремля.

«Подхалимство польского правительства по отношению к Украине уже стоило жизни двум полякам», — написал пользователь obudźsięPolaku, намекнув на падение украинской ракеты в Пшеводуве.

«Жулик Зеленский критикует каждого, кто отказывается выполнять его требования. Дайте ему каску и бронежилет», — заметил Wała Ukrainie.

«Комик хотел править всем миром, а оказался сумасшедшим», — не постеснялся выражений Poeta.

«Уже попросил прощения за ракету этот нищий, который вечно под кайфом?» — спросил Pol.

Ранее, 23 ноября, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что отказ в допуске на заседание совета глав МИД ОБСЕ в Польше министру иностранных дел России Сергею Лаврову — показатель безумия, а не единства. Она также добавила, что Польша старается сделать всё для того, чтобы не допустить какого-либо диалога с РФ.

16 ноября первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам, руководитель сенаторской части делегации в Парламентской ассамблее ОБСЕ Владимир Джабаров заявил, что российским парламентариям отказано в визах для участия в сессии Парламентской ассамблеи. По словам сенатора, в документе утверждается, что допуск российских парламентариев к осенней сессии в Варшаве нарушил бы принцип солидарности с Украиной.

Позже в этот день в МИД Польши подтвердили информацию об этом.

В МИД РФ решение Варшавы назвали беспрецедентным и провокационным. В официальном заявлении говорится, что оно несовместимо со статусом председателя организации, в которой 57 стран участвуют в качестве суверенных и независимых государств в условиях полного равенства. В ведомстве также указали на нарушение правил процедуры ОБСЕ.

Встреча совета министров иностранных дел (СМИД) ОБСЕ состоится в польском городе Лодзи 1–2 декабря.