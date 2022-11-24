Каток на площади Ленина в Ставрополе сделают бесплатным для детей

В Ставрополе ледовый каток на площади Ленина «В сердце города» сделают бесплатным для детей до 14 лет. Об этом сообщил глава города Иван Ульянченко.

Как пишет NewsTracker, установка площадки еще продолжается. Сейчас специалисты монтируют компьютерное оборудование, заливают лед и затачивают коньки. Заливка льда происходит в несколько этапов, между которыми его давят специальными машинами.

«Снаружи шатер уже полностью готов, больше 5 тыс. лампочек порадуют посетителей яркой иллюминацией. За всей территорией будут следить 22 камеры видеонаблюдения», — рассказал градоначальник.

Для детей до 14 лет посещение будет бесплатным. Кроме того, к каждому ребенку в возрасте до семи лет бесплатно сможет присоединиться один взрослый.