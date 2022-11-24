Кличко сообщил о присвоении Джонсону звания почетного гражданина Киева

Городской совет Киева присвоил звание почетного гражданина города бывшему премьер-министру Великобритании Борису Джонсону. Об этом мэр украинской столицы Виталий Кличко заявил в четверг, 24 ноября.

«Киевсовет одобрил решение о присвоении большому другу Украины Борису Джонсону звания почетного гражданина Киева», — написал он в своем Telegram.

Градоначальник поблагодарил экс-премьера за поддержку Украины и добавил, что ждет визита Джонсона в город для вручения награды, передает RT.

Ранее, 22 ноября, Джонсон заявил, что Берлин еще до спецоперации России на Украине рассчитывал на скорое поражение Киева в случае начала боевых действий. По его словам, правительство ФРГ рассчитывало, что таким образом удастся нанести как можно меньший урон мировой экономике, сообщает телеканал «Звезда».

24 ноября пресс-секретарь канцлера Германии Штеффен Хебестрайта осудил слова Джонсона о том, что в начале спецоперации на Украине Берлин ждал быстрого поражения Киева, сообщается на сайте kp.ru.

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