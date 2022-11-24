«Желтый» уровень погодной опасности объявили в Самарской области

Синоптики прогнозируют туман 25 ноября на территории Самарской области. В регионе объявлен «желтый» уровень погодной опасности.

Согласно прогнозам, видимость будет составлять 500 м и меньше. Об этом пишет НИА «Самара».

Сотрудники МЧС просят жителей региона соблюдать правила безопасного передвижения. Водителям рекомендуют переждать в безопасном месте при наступлении густого тумана. Если плотность тумана позволяет движение, следует использовать противотуманное освещение. Также необходимо соблюдать дистанцию с другими автомобилями.

Ранее об ухудшении погодных условий предупредили водителей в Хабаровском крае. С 25 ноября ветер усилится до 27 м/с. На территории региона ожидается сильный снег и метель.