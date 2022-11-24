Veon договорился о продаже «Вымпелкома» российскому менеджменту

Топ-менеджмент «Вымпелкома» (бренд «Билайн») выкупит акции компании у нидерландского холдинга Veon. Об этом сообщается 24 ноября в Telegram-канале «Билайна».

Ожидается, что сделка будет завершена не позднее 1 июня 2023 года. Однако этот срок может быть продлен, если не будут получены необходимые лицензии и разрешения.

Veon выручит от продажи актива 130 млрд рублей.

Генеральный директор «Билайна» Александр Торбахов выразил надежду, что после сделки удастся обеспечить преемственность курса развития «Билайна» в интересах клиентов, работников и партнеров компании.

2 ноября Veon заявил о начале продажи российских активов. Руководство холдинга изучало возможные варианты, чтобы достичь оптимального результата для всех заинтересованных сторон.