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Суд арестовал полицейского по делу об организации незаконной миграции

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Суд арестовал до 22 января замначальника УВМ ГУ МВД РФ по городу Москва Вячеслава Фокина по делу об организации незаконной миграции. Об этом сообщили в пресс-службе Басманного суда 24 ноября.

Как стало известно в ходе заседания, Фокин свою вину не признал. Защита просила избрать ему в качестве меры пресечения домашний арест в квартире матери.

Позднее суд рассмотрит ходатайство об избрании ареста бывшему заместителю начальника столичного управления по вопросам миграции Дмитрию Тахтаулову, а также предпринимателям Андрею Школьникову и Виталию Абрамову.

Об уголовном деле в отношении Фокина и Тахтаулова стало известно ранее 24 ноября. Пояснялось, что совместно с двумя бизнесменами они незаконно подготавливали приглашения на въезд в страну для иностранцев.

Накануне всех четырех фигурантов удалось задержать. При обысках у них нашли и изъяли наличные деньги и документы, в том числе и служебные, подтверждающие вину подозреваемых.

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