Суд арестовал полицейского по делу об организации незаконной миграции

Суд арестовал до 22 января замначальника УВМ ГУ МВД РФ по городу Москва Вячеслава Фокина по делу об организации незаконной миграции. Об этом сообщили в пресс-службе Басманного суда 24 ноября.

Как стало известно в ходе заседания, Фокин свою вину не признал. Защита просила избрать ему в качестве меры пресечения домашний арест в квартире матери.

Позднее суд рассмотрит ходатайство об избрании ареста бывшему заместителю начальника столичного управления по вопросам миграции Дмитрию Тахтаулову, а также предпринимателям Андрею Школьникову и Виталию Абрамову.

Об уголовном деле в отношении Фокина и Тахтаулова стало известно ранее 24 ноября. Пояснялось, что совместно с двумя бизнесменами они незаконно подготавливали приглашения на въезд в страну для иностранцев.

Накануне всех четырех фигурантов удалось задержать. При обысках у них нашли и изъяли наличные деньги и документы, в том числе и служебные, подтверждающие вину подозреваемых.