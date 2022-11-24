Лукашенко заявил о нежелании США переговоров по Украине

США не хотят идти ни на какие мерные переговоры по Украине, их волнует только опасность ядерного конфликта, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, отвечая 23 ноября на вопросы журналистов на полях саммита Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в Ереване.

Белорусский лидер подчеркнул, что необходимо организовать переговоры и договориться о мире. Однако этому препятствует ряд стран, которые в них не заинтересованы, и об этом важно открыто говорить.

«Надо выставить Украину и стоящих за ними поляков и американцев в том виде, в котором они должны быть развернуты и показаны всему миру. Они не хотят ни на какие мирные переговоры (идти. — Ред.). У них, у американцев (они там рулят через поляков), опасность одна: ядерный конфликт, ядерное оружие. Почему? Потому что у них уже будет жарко. Вот их подход», — цитирует Лукашенко БелТА.

Он также высказался о вероятности введения белорусских военных на территорию Украины, назвав подобные предположения «полной глупостью».

«Если мы непосредственно вооруженными силами, живой силой ввяжемся в этот конфликт, мы ничего к этому не добавим, а сделаем, наоборот, хуже. Это не роль Беларуси в этом конфликте», — подчеркнул Лукашенко.

Ранее в этот же день белорусский президент призвал Киев начать мирные переговоры с Россией для того, чтобы избежать полного уничтожения Украины. Он подчеркнул, что всё в руках Украины.

Ранее, 24 ноября, Лукашенко заявил, что украинцы начали предъявлять претензии к руководству страны, так как в условиях разрушения инфраструктуры и наступления холодов Киев отказывается от ведения переговоров с российской стороной, чтобы заключить мирное соглашение.

До этого, 15 октября, белорусский лидер в интервью телекомпании NBC заявил, что Зеленскому запретили вести переговоры с Россией. По его словам, конфликт на Украине можно решить за неделю.

Россия не раз отмечала свою открытость к диалогу с Киевом, который сам же отказался от переговоров, закрепив отказ законодательно.

Специальная военная операция по защите Донбасса, о начале которой президент РФ объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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