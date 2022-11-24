Грузинские депутаты указали на попытки США вызволить Саакашвили из тюрьмы

Депутаты парламента Грузии из общественного движения «Сила народа» указали на попытки посольства США в Тбилиси освободить из тюрьмы бывшего президента страны Михаила Саакашвили. Об этом они заявили 24 ноября.

«Нам известно, что посольство США в Грузии активно работает над освобождением Саакашвили. Активность неправительственных организаций, омбудсмена Грузии Нино Ломджарии и известных европарламентариев наглядное тому подтверждение», — написали они в социальных сетях.

Депутаты отметили, что власти США продолжают просить Грузию об освобождении Саакашвили, однако боятся реакции народа на свои действия.

Саакашвили задержали 1 октября 2021 года в Тбилиси после его возвращения в страну в преддверии выборов в местные органы власти. В отношении него возбуждено уголовное дело о незаконном пересечении границы.

Кроме того, политик в Грузии заочно осужден по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В первом случае его приговорили к трем годам лишения свободы, во втором — к шести. Также он является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года и о погроме телекомпании «Имеди».

12 мая 2022 года Саакашвили был помещен в гражданскую клинику «Вивамед» в Тбилиси, где он находится до сих пор. Позднее, 9 сентября, депутат парламента Коба Накопия, навестивший Саакашвили в клинике, заявил, что политик за год своего заключения похудел на 30 кг. По мнению депутата, ответственность за состояние Саакашвили лежит на властях.

В середине ноября стало известно о резком ухудшении здоровья Саакашвили. Адвокат политика рассказал, что у него атрофированы мышцы левой руки.

Позднее, 19 ноября, Гиули Аласания, мать Саакашвили, рассказала о найденных в его организме тяжелых металлах. По ее словам, были обнаружены следы ртути, бария и таллия.

После этого в Тбилиси прошел митинг, участники которого потребовали от властей разрешить вывезти Саакашвили на лечение за границу.