Минобороны РФ открыло горячую линию по вопросам выплат мобилизованным. Об этом в четверг, 24 ноября, сообщили в пресс-службе министерства.

«Для оперативного информирования граждан из числа мобилизованных (добровольцев) в рамках специальной военной операции по вопросам расчетов денежного довольствия в Едином расчетном центре Минобороны РФ открыта горячая линия», — говорится в сообщении.

Телефон горячей линии Единого расчетного центра Минобороны РФ: 8 (800) 737-77-37.

8 ноября в Минобороны сообщили, что единовременную выплату в 195 тыс. рублей получат все граждане, которые были призваны в рамках частичной мобилизации, заключившие контракт на военную службу на срок от года.

Затем мобилизованные будут получать денежное довольствие. Основная сумма зависит от оклада по воинской должности, оклада по званию и выслуги лет. Довольствие будет начисляться с 10-го по 20-е число каждого месяца за предыдущий месяц военной службы.

Также в Минобороны РФ пообещали выплаты за уничтожение и захват украинской техники.

21 сентября в РФ была объявлена частичная мобилизация. 31 октября президент РФ Владимир Путин заявил о ее завершении.

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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