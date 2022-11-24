Жительница Саратова отдала мошенникам почти 400 тыс. рублей

Полиция в Саратове проводит проверку по факту телефонного мошенничества в отношении 60-летней женщины. Потерпевшая лишилась 377 тыс. рублей.

По словам женщины, 31 октября она увидела рекламу, в которой предлагались услуги по содействию в инвестировании. Жительница Заводского района перешла по ссылке и заполнила анкету. Вскоре ей позвонил мужчина, который представился аналитиком брокерской компании. Он рассказал, что поможет в приобретении акций компаний, но для заключения сделок требуются денежные средства.

Женщина осуществила переводы с 17 по 23 ноября, пишет ИА «Взгляд-инфо». Уголовное дело возбуждено по ст. 159 УК РФ («Мошенничество»).

Днем ранее сообщалось о крупном мошенничестве в Комсомольске-на-Амуре. Мужчина перечислил почти 6 млн рублей на посторонние счета.