Путин поздравил премьера Ирака ас-Судани со вступлением в должность

Президент РФ Владимир Путин поговорил по телефону с премьером Ирака Мухаммедом Шиа ас-Судани и поздравил его со вступлением в должность. Об этом сообщает 24 ноября пресс-служба Кремля.

Отмечается, что политики также обсудили попытки ряда западных стран ввести ограничения на стоимость нефтяного сырья из России.

«С обеих сторон дана положительная оценка совместной с участием России и Ирака работе в рамках ОПЕК+, позволяющей обеспечивать стабильность мирового нефтяного рынка», — отметили в пресс-службе президента РФ.

Российский лидер подчеркнул, что подобные действия противоречат принципам рыночных отношений и с очень высокой долей вероятности приведут к тяжелым последствиям для глобального рынка энергоресурсов.

13 октября парламент Ирака избрал 78-летнего Абдель Латифа Рашида новым президентом страны. Рашид, в свою очередь, назначил Мухаммеда ас-Судани премьер-министром Ирака и поручил ему сформировать новое правительство. Кандидатура ас-Судани на пост премьера была представлена шиитским парламентским альянсом «Координационные силы».

Досрочные парламентские выборы прошли в Ираке в октябре 2021 года. Попытки избрать президента в феврале и марте трижды потерпели неудачу из-за отсутствия кворума.

По иракской Конституции президент должен представлять курдскую общину страны, премьер-министр — мусульман-шиитов, а глава парламента — мусульман-суннитов.