Реклама
Прямой эфир
Мир
Лукашенко заявил о нежелании США переговоров по Украине
Мир
Одесский горсовет принял решение демонтировать памятники Екатерине II и Суворову
Мир
Поставку нефти по трубопроводу «Дружба» в Словакию прервали
Мир
Грузинские депутаты указали на попытки США вызволить Саакашвили из тюрьмы
Культура
Минкультуры отказало в прокатном удостоверении сериалу «Монастырь» с Ивлеевой
Политика
Путин поздравил премьера Ирака ас-Судани со вступлением в должность
Спорт
The Daily Star рассказала о намерениях Apple купить «Манчестер Юнайтед»
Экономика
Аналитик предрек проблемы в Европе из-за введения потолка цен на российский газ
Мир
Премьер Словакии подарил Орбану новый шарф
Мир
В Эстонии сформируют дивизию из подразделений союзных стран
Мир
Политолог усомнился в желании Европы принять новую волну украинских беженцев
Мир
Мэра Харькова оштрафовали за обращение к жителям города на русском языке

Книга рекордов Гиннесса объявила возраст самой старой кошки

0
Фото: guinnessworldrecords.com
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Кошка по имени Фелосси из Великобритании признана самой старой в мире из ныне живущих — ей почти 27 лет. Информация об этом появилась 24 ноября на сайте Книги рекордов Гиннесса.

Если быть точнее, то Фелоссии на момент внесения ее в книгу рекордов 10 ноября было 26 лет и 329 дней. Это соответствует примерно 120 человеческим годам.

Как сообщается, Фелоссии пережила двух своих предыдущих хозяев. Ее подобрал на улице сотрудник одной из больниц графства Мерсисайд, который умер спустя 10 лет. Тогда кошку забрала его сестра, с которой она прожила еще 14 лет. А после ее смерти Фелосси забрал сын первого владельца.

Однако в августе 2022 года мужчина отдал животное приюту Cats Protection, так как понял, что больше не может ухаживать за ней должным образом. На тот момент Фелосси оглохла и почти полностью ослепла. А сотрудники приюта, узнав сколько ей лет, обратились в Книгу рекордов Гиннесса.

В январе в испанском городе Леон скончался старейший мужчина в мире Сатурнино де ла Фуэнте Гарсия, ему было 112 лет. В сентябре 2021 года мужчина был внесен в книгу как самый старый живущий человек, тогда ему было 112 лет и 211 дней.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022