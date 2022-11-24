Книга рекордов Гиннесса объявила возраст самой старой кошки

Кошка по имени Фелосси из Великобритании признана самой старой в мире из ныне живущих — ей почти 27 лет. Информация об этом появилась 24 ноября на сайте Книги рекордов Гиннесса.

Если быть точнее, то Фелоссии на момент внесения ее в книгу рекордов 10 ноября было 26 лет и 329 дней. Это соответствует примерно 120 человеческим годам.

Как сообщается, Фелоссии пережила двух своих предыдущих хозяев. Ее подобрал на улице сотрудник одной из больниц графства Мерсисайд, который умер спустя 10 лет. Тогда кошку забрала его сестра, с которой она прожила еще 14 лет. А после ее смерти Фелосси забрал сын первого владельца.

Однако в августе 2022 года мужчина отдал животное приюту Cats Protection, так как понял, что больше не может ухаживать за ней должным образом. На тот момент Фелосси оглохла и почти полностью ослепла. А сотрудники приюта, узнав сколько ей лет, обратились в Книгу рекордов Гиннесса.

В январе в испанском городе Леон скончался старейший мужчина в мире Сатурнино де ла Фуэнте Гарсия, ему было 112 лет. В сентябре 2021 года мужчина был внесен в книгу как самый старый живущий человек, тогда ему было 112 лет и 211 дней.