Премьер Словакии подарил Орбану новый шарф

Премьер-министр Словакии Эдуард Хегер подарил своему венгерскому коллеге Виктору Орбану шарф со словацкой символикой. Об этом он рассказал 24 ноября в своих социальных сетях, выложив совместное фото.

«Я приветствовал премьер-министра Венгрии Виктора Орбана на саммите V4 в Кошице и в связи с приближением зимы подарил ему новый шарф», — написал Хегер в Twitter.

«Заметил, что у Виктора Орбана старый шарф, поэтому подарил ему сегодня новый», — отметил он на Facebook (принадлежит организации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Такие комментарии связаны со скандалом, который разразился 20 ноября. Орбан посетил товарищеский матч сборных Венгрии и Греции, на который надел шарф с изображением «Великой Венгрии» — страны, включающей в себя территории ряда соседних стран.

В связи с этим 22 ноября МИД Украины вызвал посла Венгрии, которому была доведена неприемлемость поступка Орбана. Также неодобрение выразил МИД Румынии.

Сам премьер-министр призвал не смешивать футбол с политикой и заявил, что за сборную Венгрии болеют все венгры, где бы они ни жили.