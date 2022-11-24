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Более 30 педагогов уехали в села Крыма по программе «Земский учитель»

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В Крыму в сельской местности по программе «Земский учитель» начали работать более 30 преподавателей. Все они получили по 1 млн рублей. Такие данные сообщил глава республики Сергей Аксенов.

По его словам, которые приводит ИА «Крыминформ», с начала 2022 года в рамках программы в школах Крыма открыли 31 вакансию для педагогов. На сегодня все они закрыты.

Среди участников проекта «Земский учитель» много выходцев из других регионов. Так, в Большой Ялте работает семейная пара из ДНР, а в Бахчисарайском районе английский язык преподает выходец из Самарской области. Жители Крыма также участвуют в программе.

По условиям программы учителя моложе 55 лет получают единовременную выплату в размере 1 млн рублей, если переехали в сельскую местность и подписали контракт на 5 лет. Выплата не облагается налогом, а потратить деньги можно на любые цели.

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