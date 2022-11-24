Новые дома для переселенцев из ветхого жилья начали строить в Карелии

Два дома для переселенцев из аварийного жилья начали строить в Карелии. Еще два здания планируют сдать в эксплуатацию до конца 2022 года.

По словам министра строительства, ЖКХ и энергетики республики Виктора Россыпнова, до 1 января 2017 года аварийными были признаны 3823 квартиры. На текущий момент расселены 2090 из них. С учетом квартир, которые уже на стадии предоставления жильцам, в Карелии остается расселить порядка 400 квартир. Об этом пишет ИА «Карелinform».

Две трети квартир, которые необходимо расселить, находятся в Суоярвском и Беломорском районах. До конца 2022 года будут сданы в эксплуатацию дома в Пиндушах и Петрозаводске. Кроме того, началось строительство домов в Суоярви и Шуе.

После 1 января 2017 года в Карелии признали аварийными 4403 дома.