Минобороны: массированный удар российских войск 23 ноября нарушил переброску резервов ВСУ

Российские войска нанесли 23 ноября массированный удар высокоточным оружием по системе военного управления Украины и связанным с ней объектам энергетики. Все назначенные объекты поражены, цель была достигнута. Об этом сообщил 24 ноября на брифинге официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

Он рассказал, что благодаря удару была нарушена переброска железнодорожным транспортом резервов украинских войска, иностранных вооружений, военной техники и боеприпасов в районы боевых действий.

«Особо подчеркну, ни одного удара по целям в черте города Киев не наносилось. Все объявленные киевским режимом разрушения в городе стали следствием падения ракет иностранных и украинских средств ПВО, размещенных в жилых кварталах украинской столицы», — добавил Конашенков.

Ранее в четверг представитель Кремля Дмитрий Песков также подчеркнул, что Россия не наносит ракетных ударов по социальным объектам Украины, все пораженные цели имеют отношение к военному потенциалу.

18 ноября премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что в стране почти половина энергетической системы вышла из строя в результате последних ракетных ударов со стороны России.

Массированный удар по системе военного управления Украины и связанным с ней объектам энергетики российские войска также нанесли и 15 ноября. Как сообщил тогда Конашенков, все выпущенные ракеты попали точно в назначенные цели, все объекты были поражены.

Российские войска начали наносить массированные удары по объектам инфраструктуры Украины 10 октября. Как пояснил президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года.

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