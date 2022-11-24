Реклама
Прямой эфир
Мир
Польский оппозиционер назвал германофобией идею передать Украине ЗРК Patriot
Мир
Асад заявил о желании Запада развязывать войны для сохранения мировой гегемонии
Экономика
Авиакомпания Red Wings снова начнет летать на Ту-204
Общество
Голикова заявила о сокращении числа безработных в РФ с марта на 118 тыс. человек
Авто
Автомобили-беспилотники протестируют на трассе Москва - Петербург
Мир
В пяти областях Украины объявлена воздушная тревога
Общество
Один из крупнейших катков Москвы откроют 25 ноября в «Лужниках»
Экономика
Международные резервы России за неделю выросли на $16,7 млрд
Мир
В Харькове восстановили работу метро
Спорт
Единственный россиянин на ЧМ в Катаре вышел на поле с триколором на бутсах
Авто
Jeep снабдил кроссовер Compass новым турбомотором
Авто
В России дилеры начали предлагать новые Ford Mondeo
Сюжет:

Минобороны: массированный удар российских войск 23 ноября нарушил переброску резервов ВСУ

0
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Российские войска нанесли 23 ноября массированный удар высокоточным оружием по системе военного управления Украины и связанным с ней объектам энергетики. Все назначенные объекты поражены, цель была достигнута. Об этом сообщил 24 ноября на брифинге официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

Он рассказал, что благодаря удару была нарушена переброска железнодорожным транспортом резервов украинских войска, иностранных вооружений, военной техники и боеприпасов в районы боевых действий.

Ракетный толк: насколько удары ВС РФ снизили военный потенциал Украины
Уменьшение пропускной способности железных дорог мешает Киеву маневрировать резервами, отмечают эксперты

«Особо подчеркну, ни одного удара по целям в черте города Киев не наносилось. Все объявленные киевским режимом разрушения в городе стали следствием падения ракет иностранных и украинских средств ПВО, размещенных в жилых кварталах украинской столицы», — добавил Конашенков.

Ранее в четверг представитель Кремля Дмитрий Песков также подчеркнул, что Россия не наносит ракетных ударов по социальным объектам Украины, все пораженные цели имеют отношение к военному потенциалу.

18 ноября премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что в стране почти половина энергетической системы вышла из строя в результате последних ракетных ударов со стороны России.

Массированный удар по системе военного управления Украины и связанным с ней объектам энергетики российские войска также нанесли и 15 ноября. Как сообщил тогда Конашенков, все выпущенные ракеты попали точно в назначенные цели, все объекты были поражены.

Российские войска начали наносить массированные удары по объектам инфраструктуры Украины 10 октября. Как пояснил президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022