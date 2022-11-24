Названы последствия ухода из России разработчика игр FIFA и Need For Speed

Уход из России американской корпорации Electronic Arts, разработавшей известные игры FIFA и Need For Speed, отразится только на технической поддержке, а рынок уже свыкся с трудностями в приобретении игр. Такое мнение в беседе с «Известиями» 24 ноября выразил специалист в области видеоигр Илья Овчаренко.

«За год российские пользователи уже привыкли к неудобствам со стороны крупнейших игровых студий, Россию покинули Xbox, закрыли цифровые магазины PlayStation, убирают игры из Российского магазина Steam. Поэтому это глобальная проблема», — указал он.

При этом эксперт отметил, что российские геймеры уже активно пользуются альтернативными вариантами — например, кто-то перевел аккаунт Steam в Казахстан или создал дополнительные аккаунты на PlayStation в Турции и Польше. Кроме того, пользователи покупают игры Microsoft через посредников.

«Так что уход Electronic Arts отразится только на технической поддержке, а рынок уже свыкся с трудностями в приобретении игр», — резюмировал Овчаренко.

Об уходе Electronic Arts из России ранее в этот день «Известиям» сообщил источник, близкий к компании. Это подтвердил и экс-сотрудник агентства, которое раньше отвечало за продвижение Electronic Arts в России. По его словам, компания перенесла все маркетинговые активности, связанные со странами СНГ, в свой офис в Польше.

Как предупредили эксперты, из-за закрытия представительства в России пользователи лишатся техподдержки и бонусов. Например, если раньше пользователь испытывал какие-то проблемы с игрой от EA, то ему в качестве компенсации могли начислить игровую валюту.

В марте Electronic Arts объявила о приостановке продаж своих игр в РФ и Белоруссии. С тех пор новые продукты студии не появлялись в отечественных магазинах. В отчетах компании говорилось, что корпорация скорее всего не вернется на российский рынок как минимум до апреля 2023 года.