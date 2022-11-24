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Минобороны Украины призвало экспертов не мешать военным своими советами

Замминистра обороны Украины Маляр указала, что все рассуждения военных экспертов являются домыслами или полуправдой
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Фото: из открытых источников
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Министерство обороны Украины призвало военных экспертов не мешать военачальникам своими советами. Об этом 24 ноября заявила замминистра обороны Украины Анна Маляр.

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«Не мешайте военным советами, как вести военные действия. Поверьте, они профессионалы, и результаты их работы и стойкости вы все видите девять месяцев», — сообщила она в эфире телемарафона.

Как отметила замглавы ведомства, всей полнотой информации для прогнозирования ситуации на поле боевых действий владеет только военное командование Украины. Все остальные рассуждения на эту тему являются домыслами и полуправдой, пишет «Страна.ua».

7 сентября издание со ссылкой на совместную статью главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного и первого заместителя главы оборонного комитета рады Михаила Забродского указало, что ключевое значение для исхода конфликта на Украине будет иметь возможность украинских войск наносить удары вглубь территории России. Отмечалось, что военные действия, согласно прогнозам Залужного и Забродского, продолжатся и в следующем году.

Ранее, 31 августа, американский бригадный генерал в отставке Марк Арнольд в эфире «24 канала» заявил, что США и НАТО должны предоставить Киеву оружие, а также разрешить ударить по территории России. Генерал назвал «огромной стратегической ошибкой» требование Запада не использовать полученное вооружение против Москвы.

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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