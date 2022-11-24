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Украинские СМИ сообщили о взрывах в Кривом Роге

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Фото: commons.wikimedia.org/Ryzhkov Sergey
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Взрывы прогремели в Кривом Роге Днепропетровской области Украины. Об этом в четверг, 24 ноября, сообщает Telegram-канал издания «Страна.ua».

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«Воздушная тревога объявлена в ряде регионов. Сообщают о взрывах в Славянске и Кривом Роге», — говорится в сообщении.

Ранее в этот день сообщалось, что сирены тревоги прозвучали в Сумской, Харьковской, Черкасской, Днепропетровской и Полтавской областях Украины.

23 ноября российские войска нанесли массированный удар по системе военного управления Украины и связанным с ней объектам энергетики. Тогда в разных частях страны наблюдались перебои с электроснабжением, в том числе Одесская и Киевская области полностью оказались обесточены.

Российские войска начали наносить массированные удары по объектам инфраструктуры Украины 10 октября. Как пояснил президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности, на Крымском мосту.

Россия с 24 февраля проводит специальную операцию по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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