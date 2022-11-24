Путин наградил военкора Пегова орденом Мужества

Президент России Владимир Путин наградил военного корреспондента Семена Пегова орденом Мужества. Об этом в четверг, 24 ноября, сообщает пресс-служба Кремля.

«За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при выполнении профессионального долга, президент своим указом наградил журналиста, военного корреспондента Семена Пегова орденом Мужества», — сообщили в пресс-службе Кремля.

«Служу России», — написал, в свою очередь, Пегов в Telegram-канале своего проекта WarGonzo.

23 октября Пегов получил ранение под Донецком, подорвавшись на запрещенной мине «Лепесток». На месте происшествия члены батальона «Сомали» оказали ему первую медицинскую помощь, после чего он был эвакуирован, а уже в медучреждении прооперирован.

4 мая Путин наградил орденом Мужества корреспондента телеканала «Известия» Родиона Северьянова, который освещает события Донбасса с самого начала спецоперации.

В конце марта Северьянов тоже получил ранение под Мариуполем — снайперская пуля попала ему в ногу. Он продолжил выполнять свой долг даже после того, как был ранен. На месте помощь ему оказали российские военные медики.

Специальная операция России по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине, продолжается. Решение о ее проведении было принято 24 февраля на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов украинских войск.

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