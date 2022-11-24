Польский политик обвинил Германию в нежелании выполнять свои обещания

Германия не выполняет свои обещания, связанные с оказанием военной помощи. Об этом 22 ноября заявил глава комитета энергетики, климата и госимущества, депутат сейма Марек Суски.

«Можно спросить у литовцев, где же обещанные Германией оружие и поддержка. Они не могут этого дождаться. Это как было с помощью Украине: они не могли найти ее на карте, чтобы отправить эти каски. Потом выяснилось, что эти каски скорее предназначены для стройки, нежели для войны», — сказал он в эфире Telewizja Republika.

Так он прокомментировал новость о том, что 20 ноября министр обороны Германии Кристина Ламбрехт предложила передать Польше зенитные ракетные комплексы (ЗРК) Patriot и истребители Eurofighter. Варшава приняла это предложение.

Суски также заявил, что Германия ищет способ договориться с Россией в обход Украины, не учитывая позицию ее президента Владимира Зеленского.

«Звучат такие голоса, которые должны побудить Зеленского смириться с тем, что часть территорий надо отдать, потому что надо здесь быстро добиться мира, потому что Германия не будет мерзнуть за какую-то Украину. У Запада такой опыт уже имеется. Они не хотели умирать за Гданьск, они не хотели признавать то, что произошло в Смоленске», — добавил политик.

Он также процитировал польского руководителя Юзефа Пилсудского, который однажды назвал Запад «паршивым».

После того как Германия пообещала Польше ЗРК Patriot и истребители Eurofighter, 23 ноября председатель польской правящей партии «Право и Справедливость» Ярослав Качиньский и вице-премьер, министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак предложили передать военную технику Украине.

На следующий день с ними согласился премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.