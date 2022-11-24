В пяти областях Украины объявлена воздушная тревога. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты воздушных тревог министерства цифровой трансформации страны от 24 ноября.

Так, сирены прозвучали в Сумской, Харьковской, Черкасской, Днепропетровской и Полтавской областях.

Также о «ракетной опасности» сообщил в своем Telegram-канале глава администрации Полтавской области Дмитрий Лунин.

Днем ранее воздушная тревога была объявлена по всей территории Украины. В разных частях региона наблюдались перебои с электроснабжением, в том числе Одесская и Киевская области полностью оказались обесточены.

Как позже сообщили в Минобороны РФ, российские войска нанесли массированный удар по системе военного управления Украины и связанным с ней объектам энергетики.

Российские войска начали наносить массированные удары по объектам инфраструктуры Украины 10 октября. Как пояснил президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту.

Россия с 24 февраля проводит специальную операцию по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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