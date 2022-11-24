Политолог объяснил предпосылки соглашения Сербии и Косово по автономерам

Демографическая ситуация повлияла на заключение договора между Белградом и Приштиной о правилах въезда в частично признанное Косово. Такое мнение политолог, кандидат политических наук Станислав Бышок высказал в четверг, 24 ноября.

«Тренд даже не последних десятилетий, а последних столетий таков, что сербов в Косово становится меньше, албанцев больше», — объяснил он в беседе с Lenta.Ru.

Политолог отметил, что он был давно и усилился, начиная с 90-х годов.

«После ряда осложнений выяснится, что сербы составляют настолько малую часть Косово, что для Сербии как государства было бы проще и выгоднее способствовать переезду оставшегося меньшинства в остальную часть Сербии, а далее более открыто рассматривать вопрос о признании независимости Косово. Если на этой территории не останется сербов, то совершенно непонятно, зачем Белграду держаться за эту территорию», — подчеркнул он.

По словам эксперта, почти все сербы, которые об этом задумываются, признают тренд на уменьшение количества сербов в Косово. Бышок добавил, что в Сербии ни один политик или эксперт не скажет, что сербским Косово было исторически, а сейчас это не так, поэтому нет смысла за него бороться. Этого сказать нельзя публично, поскольку это задевает душу сербского народа.

«Именно в этой двойственности приходится существовать всем сербским политикам. Вы обязаны заявить, что сделаете все возможное, чтобы Косово вернулось в состав Сербии целиком. Но по факту вы понимаете, что даже если завтра Косово вернется в состав Сербии, то там пройдут выборы в сербский парламент, и «сербский» край Косово будут представлять албанцы, потому что их там большинство, соответственно, на любых выборах они будут побеждать», — заключил он.

Ранее в этот день глава евродипломатии Жозеп Боррель сообщил, что Сербия и Косово пришли к согласию по вопросу использования автомобильных номеров.

Отмечается, что Белград согласился остановить выдачу номерных знаков с названиями городов Косово, а Приштина — не выписывать штрафы водителям транспортных средств с сербскими номерами, сообщает телеканал «Звезда». По словам Борреля, обсуждение следующих шагов по урегулированию конфликта стартует в ближайшие дни.

Накануне стало известно, что власти Косово удовлетворили просьбу США и отложили введение штрафов за выданные властями Сербии автомобильные номера на 48 часов.

21 ноября в Брюсселе прошел очередной раунд переговоров между президентом Сербии Александром Вучичем и премьером самопровозглашенной республики Косово Альбином Курти. Также в мероприятии участвовали представитель Европейского союза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель и спецпредставитель ЕС по Западным Балканам Мирослав Лайчак.

Делегаты, в числе прочего, планировали разрешить конфликт с номерными знаками, после того как в Косово начали штрафовать тех, кто использует сербские автомобильные номера и не ставит местные. Тем не менее, к концу встречи стороны не достигли никаких договоренностей.

Позже в этот день сербский лидер заявил, что обстановка в Косово и Метохии находится на грани столкновений, передает RT. По его словам, власти самопровозглашенной республики отправили спецназ МВД на населенный сербами север края.

7 ноября президент Сербии обсудил ситуацию в Косово с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом. Сербский президент заявил, что Приштина нарушает Брюссельское соглашение своими «односторонними действиями».

В Косово с 1 ноября вступили в силу новые меры по регистрации автомобилей. Водителям зарегистрированных в Косово и Метохии автомобилей с номерами, выданными властями Сербии, будут выдавать предупреждения, а с 22 ноября их планировалось штрафовать. В Белграде заявили, что не намерены выполнять новые правила.

Косово-албанские структуры в Приштине провозгласили независимость от Сербии в 2008 году. Согласно сербской Конституции, территория непризнанного государства является автономным краем Косово и Метохия в составе страны. Республику Косово не признают десятки стран, в том числе Россия.