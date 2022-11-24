Путин назвал приоритетом РФ увеличение средней продолжительности жизни до более 80 лет

Россия продолжит стремиться к росту средней продолжительности жизни в стране до более 80 лет, заявил 24 ноября президент РФ Владимир Путин.

«Вождение в клуб 80+, эта задача остается. Мы, безусловно, к этому будем двигаться и идти, будем делать это в том числе с помощью инструментов искусственного интеллекта», — сказал он на конференции «Путешествие в мир искусственного интеллекта».

Президент отметил, что продолжительность и качество жизни человека является обобщенным показателем работы государства по всем направлениям — как в экономике, так и в социальной сфере.

21 ноября председатель Наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов рассказал на пресс-конференции «Известий» о проблеме демографической зимы, которая наблюдается в России и мире. Он подчеркнул, что считает несерьезными различные прогнозы ученых об опасности перенаселения Земли, поскольку главной проблемой сейчас является «чума малодетности».

В прошлом году Пенсионный фонд России (ПФР) спрогнозировал, что в стране в 2022 году родятся 1,37 млн детей. При этом в 2023-м этот показатель ожидается в пределах 1 млн 385,5 тыс. новорожденных, а в 2024-м — 1 млн 399,2 тыс.

Кроме того, в 2021 году в РФ отмечалось сокращение продолжительности жизни в среднем до 70 лет. Как отмечал Путин, на это повлияли последствия пандемии коронавируса.