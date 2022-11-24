Один из крупнейших катков Москвы откроют 25 ноября в «Лужниках»

В Москве 25 ноября в «Лужниках» откроют один из крупнейших в городе катков. Об этом сообщается на сайте столичной мэрии в четверг, 24 ноября.

Площадь катка «Южный полюс» составит 16 тыс. кв. м. В павильоне, рассчитанном на 700 мест, посетители смогут заточить коньки или взять их напрокат. Также будут работать кафе.

Территорию катка украсят новогодними иллюминациями, гирляндами, оборудуют фотозоны.

Работать каток будет со вторника по воскресенье, продолжительность одного сеанса составит 2,5 ч, пишет «Москва 24».

Со вторника по пятницу билет на каток обойдется в 400 рублей, а в субботу и воскресенье — в 600 рублей, отмечает сайт kp.ru. При этом дети от 7 до 13 лет смогут попасть на каток за 200 и 300 рублей в будние и выходные дни соответственно.

Прокат коньков обойдется в 300 рублей, а заточка — в 400 рублей.

Каток будет работать до марта 2023 года.

Также 25 ноября откроется самый большой каток Москвы на ВДНХ. За восемь лет каток посетило более 4,5 млн гостей. Площадь катка составляет свыше 20 тыс. кв. м. По периметру площадки смонтированы раздевалки, пункты проката, фудкорты.

Для гостей подготовят праздничную программу в честь открытия зимнего сезона. Темой торжественной программы станет «Путешествие по снам». Мероприятия пройдут на трех площадках выставки — возле арки главного входа, на Центральной аллее и ледовой площадке, отмечает агентство городских новостей «Москва».

Ранее 24 ноября телеканал «360» сообщил, что в Красногорске на стадионе «Зоркий» заработал каток. Здесь оборудовали места для отдыха, также работает прокат. Каток работает каждые выходные по вечерам. Можно попасть на один из двух сеансов.