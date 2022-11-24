Рабочий пострадал при наезде вагонетки в Мурманской области

Следственный комитет проводит проверку по факту травмирования рабочего в Мурманской области. На мужчину наехала вагонетка.

Инцидент произошел 24 ноября в Апатитах. По данным следствия, в Кировском районе 51-летний монтер пути при выполнении работ в выработке третьего штрека шахты угодил под вагонетку. Потерпевший получил повреждения ног, пишет ИА «Би-порт».

Следователи устанавливают все обстоятельства происшествия. Назначено проведение судебно-медицинской экспертизы. По результатам проверки будет дана оценка действий лиц, которые отвечают за соблюдение требований охраны труда на предприятии.

Ранее в этот день сообщалось о падении элемента конструкции строящегося электрофильтра на территории ТЭЦ-1 в Красноярске. Трое рабочих получили травмы.