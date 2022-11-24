Международные резервы России за неделю выросли на $16,7 млрд

Международные резервы России увеличились за неделю на $16,7 млрд до $568,8 млрд по состоянию на 18 ноября, следует из данных Центробанка.

По состоянию на 11 ноября международные резервы страны находились на уровне $552,1 млрд.

На прошлой неделе, как сообщал Центробанк, международные резервы выросли на $10,5 млрд.

18 ноября газета Politico сообщила, что ЕС заморозил российские активы на €68 млрд. 2 ноября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия прорабатывает ответные меры на заморозку активов на Западе.

31 октября официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что РФ продолжит отстаивать свои права и интересы в этом вопросе.

До этого, 20 октября, премьер-министр РФ Михаил Мишустин назвал кражей заморозку российских валютных резервов Западом.

В марте глава Минфина РФ Антон Силуанов сообщил, что западные страны заморозили около $300 млрд золотовалютных резервов России, что составляет примерно половину их объема.

В том же месяце президент России Владимир Путин заявил, что коллективный Запад, приняв решение о заморозке российских резервов, объявил дефолт перед РФ и подвел черту под надежностью своих валют.