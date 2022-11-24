Жительница Златоуста ожидает суда за убийство свекрови

В Челябинской области по обвинению в убийстве свекрови ожидает суда 42-летняя жительница Златоуста. Об этом сообщает региональный СУ СКР по региону.

Убийство произошло в марте 2022 года в одном из жилых домов в Златоусте. Горожанка нанесла матери сожителя, страдающей деменцией, несколько ножевых ранений. Как минимум шесть из них оказались смертельными, пенсионерка скончалась до приезда врачей, пишет Kursdela.biz.

Следствие полагает, что в момент совершения преступления обвиняемая находилась в состоянии алкогольного опьянения. Мотивом убийства стало неприязненное отношение к пожилой женщине.

Расследование уголовного дела по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ «Убийство лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии» завершено. Материалы переданы в суд для рассмотрения по существу.

Ранее сообщалось, что в Москве 86-летнюю женщину заподозрили в убийстве своей 52-летней больной ДЦП дочери. По предварительным данным, пенсионерка нанесла ей не менее 15 ударов ножом. Преступление произошло 21 ноября.