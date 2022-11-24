Шойгу обсудил с коллегой из Турции ситуацию на севере Сирии и зерновую сделку

Министр обороны РФ Сергей Шойгу в телефонном разговоре обсудил с главой турецкого оборонного ведомства Хулуси Акаром реализацию зерновой сделки и ситуацию на севере Сирии. Об этом в четверг, 24 ноября, сообщили в Минобороны России.

«По инициативе турецкой стороны 24 ноября 2022 года проведены телефонные переговоры министра обороны Российской Федерации генерала армии Сергея Шойгу с министром национальной обороны Турции Хулуси Акаром. В ходе указанных переговоров обсуждалась текущая ситуация на севере Сирии, а также отдельные вопросы, связанные с продолжением реализации «черноморской инициативы», — говорится в сообщении.

Предыдущие телефонные переговоры Шойгу и Акара состоялись 1 ноября.

20 ноября сообщалось, что Турция начала воздушную операцию против сирийского крыла запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана. ВС страны нанесли удары в четырех регионах на севере Сирии и одном регионе Ирака. Обстрелу подверглись поселение Дахир аль-Араб, которое населено вынужденными переселенцами из Рас-эль-Айна, и деревня аль-Бейлонья. В ходе операции был поражен 471 объект и уничтожены 254 террориста.

В Турции пояснили, что операция проводится в ответ на взрыв, который 13 ноября прогремел на пешеходной улице Истикляль в Стамбуле. В результате теракта погибли шесть человек, еще 81 получил ранения, среди пострадавших — трое российских граждан.

24 ноября в МИД РФ заявили, что Москва считает, что проведение наземной операции Турции в Сирии приведет к напряженности в регионе. Там уточнили, что Россия исходит из того, что лучший способ решения вопросов безопасности в приграничных регионах — диалог между Турцией и Сирией.

Что касается зерновой сделки, то 18 ноября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подтвердил продление зерновой сделки на 120 дней. СКЦ в Стамбуле принял к сведению продление зерновой сделки на прежних условиях начиная с 19 ноября.

Замминистра иностранных дел РФ Сергей Вершинин рассказал «Известиям», что для России крайне важно, чтобы одна из частей стамбульских договоренностей, касающаяся вывоза зерна с Украины, сопровождалась прогрессом в другой части соглашения, затрагивающей вопрос экспорта российской сельхозпродукции и удобрений.

Продовольственная сделка была заключена 22 июля в Стамбуле. Тогда министр обороны России Сергей Шойгу и генсек ООН Антониу Гутерриш подписали меморандум о содействии поставкам российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Одновременно с этим украинская делегация подписала соглашение с Турцией и ООН об экспорте зерна.