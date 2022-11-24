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Латвия демонтировала мост на границе с Белоруссией без согласия Минска

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Фото: belta.by
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Латвия не получала согласия Белоруссии для того, чтобы демонтировать пешеходный мост через реку Синюха в районе Кургана Дружбы на стыке границ республики, России и Латвии. Об этом в четверг, 24 ноября, сообщил официальный представитель Полоцкого погранотряда Белоруссии Денис Глебко.

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«Латвийские власти без согласия белорусской стороны осуществили демонтаж пешеходного моста через реку Синюха, по которой проходит линия государственной границы», — указал Глебко каналу СТВ.

Как отметил представитель белорусского погранотряда, «латыши, обуславливая обустройство границы в инженерно-техническом отношении, нагло врут». По его словам, все это является всего лишь это является предлогом для того, чтобы стереть историю Белоруссии.

На прошлой неделе агентство БелТА сообщало, что Даугавпилсское управление государственной пограничной охраны МВД Латвии проинформировало Полоцкий пограничный отряд погранкомитета Белоруссии о том, что будут проведены работы по демонтажу моста. Свое решение о разрушении конструкции латвийская сторона объяснила необходимостью проведения работ по строительству инженерно-технической инфраструктуры.

2 ноября сообщалось, что правительство Латвии продлило режим ЧС на границе с Белоруссией до 10 февраля 2023 года. По данным СМИ, чрезвычайное положение продлено в Лудзенском, Краславском и Аугшдаугавском краях и в Даугавпилсе.

С 2021 года на границе Латвии и Белоруссии действует режим ЧС из-за наплыва большого числа нелегальных мигрантов.

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