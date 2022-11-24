Путин отметил необходимость создания новой системы международных платежей

Необходимо создать новую систему международных платежей, независимую от банков и вмешательства третьих стран. Об этом 24 ноября заявил президент РФ Владимир Путин в ходе выступления на международной конференции «Путешествие в мир искусственного интеллекта».

Президент напомнил, что система международных платежей в настоящее время контролируется небольшой группой стран.

«Сегодня система международных платежей дорогостоящая, система ее корреспондентских счетов и регулирование находятся под контролем узкого клуба государств и финансовых групп», — сказал глава государства.

Одна из санкционных атак на Россию идет в этой сфере, отметил глава государства.

В условиях незаконных ограничений одним из направлений для стран Запада в антироссийских санкциях стали банковские расчеты. Система платежей контролируются монополистами, добавил он.

«По сути, они хозяева жизни. Они реально монопольно всё контролируют», — заключил президент.

15 ноября партнер Capital Lab Евгений Шатов рассказал «Известиям», что система передачи финансовых сообщений (СПФС, российский аналог SWIFT) доказала свою эффективность, и ее роль может значительно вырасти. По его словам, система позволяет обрабатывать сообщения как собственного, так и международного образца. Ей пользуется около 400 компаний и банков из 12 стран мира.

В тот же день глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что трафик Системы передачи финансовых сообщений вырос почти на четверть и может продолжить расти. Регулятор готов всех присоединить к системе, технические решения для этого есть, отметила она.

Международная платежная система — сервис переводов денег и денежных эквивалентов в безналичной и наличной форме.

Евросоюз в середине июня отключил от межбанковской системы SWIFT ряд российских банков.