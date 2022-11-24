Стали известны имена российских спортсменов, которые отправятся на Чемпионат мира по киберспорту в 2022
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- Стали известны имена российских спортсменов, которые отправятся на Чемпионат мира по киберспорту в 2022
Стали известны имена российских спортсменов, которые отправятся на Чемпионат мира по киберспорту 2022. В команду вошли российские игроки в Dota 2, CS:GO, Tekken 7 и eFootball 2023 (Pro Evolution Soccer). Сейчас спортсмены уже проходят тренировочные сборы, чтобы подготовиться к поездке в Индонезию. Состав сборной выглядит следующим образом:
Dota 2
- Владислав Chambi Хорольцев;
- Сергей [T]SA Тимченко;
- Ярослав VremyaVNikuda Паршин;
- Кирилл deihra Харитонов;
- Семен TTR Мельников.
CS:GO
- Владимир Shady Карелин;
- Николай Frothe Шамов;
- Евгений fenvicious Мицик;
- Дмитрий spirit Кутовых;
- Денис xdENiSZERA Скленин.
Tekken 7
- Сергей Strog Платов.
eFootball 2023 (Pro Evolution Soccer)
- Иван vaipik Середенко.
Напомним, что финал Чемпионата мира по киберспорту 2022 пройдёт на Бали (Индонезия) с 1 по 12 декабря. Призовой фонд турнира составит $500 тыс. Расписание турнира доступно по ссылке.