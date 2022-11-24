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Стали известны имена российских спортсменов, которые отправятся на Чемпионат мира по киберспорту в 2022

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Фото: Global Look Press/imago sportfotodienst/Chris Emil Janssen
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Стали известны имена российских спортсменов, которые отправятся на Чемпионат мира по киберспорту 2022. В команду вошли российские игроки в Dota 2, CS:GO, Tekken 7 и eFootball 2023 (Pro Evolution Soccer). Сейчас спортсмены уже проходят тренировочные сборы, чтобы подготовиться к поездке в Индонезию. Состав сборной выглядит следующим образом:

Dota 2

  • Владислав Chambi Хорольцев;
  • Сергей [T]SA Тимченко;
  • Ярослав VremyaVNikuda Паршин;
  • Кирилл deihra Харитонов;
  • Семен TTR Мельников.

CS:GO

  • Владимир Shady Карелин;
  • Николай Frothe Шамов;
  • Евгений fenvicious Мицик;
  • Дмитрий spirit Кутовых;
  • Денис xdENiSZERA Скленин.

Tekken 7

  • Сергей Strog Платов.

eFootball 2023 (Pro Evolution Soccer)

  • Иван vaipik Середенко.

Напомним, что финал Чемпионата мира по киберспорту 2022 пройдёт на Бали (Индонезия) с 1 по 12 декабря. Призовой фонд турнира составит $500 тыс. Расписание турнира доступно по ссылке.

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