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Мишустин заявил, что риски повреждения инфраструктуры в новых регионах России сохраняются

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Наиболее сложная ситуация с подготовкой к осенне-зимнему периоду отмечается на новых территориях России, заявил 24 ноября премьер-министр страны Михаил Мишустин.

Он отметил, что обстановка в новых регионах остается напряженной, сохраняются риски повреждения инфраструктуры. Между тем он указал, что все вопросы системно решаются, для этого созданы межведомственные штабы.

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«Во всех регионах нужно уделить пристальное внимание оснащению критически важных объектов автономными резервными источниками питания. Прежде всего, речь идет о больницах, где электроснабжение не должно прерываться даже на короткий срок», — указал Мишустин на заседании правительства.

Глава Минстроя РФ Ирек Файзуллин указал в свою очередь, что план подготовки объектов к отопительному сезону в Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР), а также Херсонской и Запорожской областях выполнен уже на 97,8%.

«Работа по подготовке к отопительному сезону на новых территориях продолжается в плановом режиме. ‹...› В ряде городов в связи с высокой долей поврежденных и разрушенных объектов мы держим на особом контроле ситуацию подготовки к зиме. В их числе Мариуполь, Волноваха, Энергодар, а также города Северодонецкой агломерации», — отметил Файзуллин.

Он добавил, что в населенных пунктах, где подготовительные работы затруднены, а восстановление источников теплоснабжения требует значительного количества времени, обеспечивается подключение через блочно-модульные котельные.

«Всего их до конца года будет смонтировано 221 единица, в декабре эту работу закончим. ‹...› Выявляются и готовятся новые объекты, и в этом плане подготовка будет продолжаться весь этот период. Также сформирован на этих территориях аварийно-технический запас», — подчеркнул глава Минстроя.

13 октября вице-премьер РФ Марат Хуснуллин сообщил, что на территориях республик Донбасса уже восстановили более 1500 жилых и инфраструктурных объектов. Он отметил, что темпы восстановления планируется усиливать. Сейчас в числе первоочередных задач на всех территориях — подготовка городов и коммунальных служб к зиме.

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