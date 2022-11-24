Мишустин заявил, что риски повреждения инфраструктуры в новых регионах России сохраняются

Наиболее сложная ситуация с подготовкой к осенне-зимнему периоду отмечается на новых территориях России, заявил 24 ноября премьер-министр страны Михаил Мишустин.

Он отметил, что обстановка в новых регионах остается напряженной, сохраняются риски повреждения инфраструктуры. Между тем он указал, что все вопросы системно решаются, для этого созданы межведомственные штабы.

«Во всех регионах нужно уделить пристальное внимание оснащению критически важных объектов автономными резервными источниками питания. Прежде всего, речь идет о больницах, где электроснабжение не должно прерываться даже на короткий срок», — указал Мишустин на заседании правительства.

Глава Минстроя РФ Ирек Файзуллин указал в свою очередь, что план подготовки объектов к отопительному сезону в Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР), а также Херсонской и Запорожской областях выполнен уже на 97,8%.

«Работа по подготовке к отопительному сезону на новых территориях продолжается в плановом режиме. ‹...› В ряде городов в связи с высокой долей поврежденных и разрушенных объектов мы держим на особом контроле ситуацию подготовки к зиме. В их числе Мариуполь, Волноваха, Энергодар, а также города Северодонецкой агломерации», — отметил Файзуллин.

Он добавил, что в населенных пунктах, где подготовительные работы затруднены, а восстановление источников теплоснабжения требует значительного количества времени, обеспечивается подключение через блочно-модульные котельные.

«Всего их до конца года будет смонтировано 221 единица, в декабре эту работу закончим. ‹...› Выявляются и готовятся новые объекты, и в этом плане подготовка будет продолжаться весь этот период. Также сформирован на этих территориях аварийно-технический запас», — подчеркнул глава Минстроя.

13 октября вице-премьер РФ Марат Хуснуллин сообщил, что на территориях республик Донбасса уже восстановили более 1500 жилых и инфраструктурных объектов. Он отметил, что темпы восстановления планируется усиливать. Сейчас в числе первоочередных задач на всех территориях — подготовка городов и коммунальных служб к зиме.