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В «Роскачестве» заверили в отсутствии дефицита игристых вин перед Новым годом

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Фото: РИА Новости/Владимир Трефилов
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В России достаточно объема производства игристых вин, чтобы обеспечить предновогодние продажи. Об этом «Роскачество» сообщило в четверг, 24 ноября.

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«Основной объем игристого вина, которое в России обычно называют шампанским, составляет продукция российского производства. Именно ведущие российские производители обеспечивают основную долю предложения в данном сегменте вин. В январе—сентябре 2022 года они нарастили объемы выпуска праздничных вин на 20–25%», — цитирует сообщение агентство городских новостей «Москва».

В ведомстве отметили, что с января по сентябрь 2022 года в России произвели 94,15 млн л игристых вин, при этом 18,8 млн л из них — в сентябре.

В «Роскачестве» подчеркнули, что в связи с этим причин говорить о возможном дефиците игристых вин нет.

Ранее в этот день кандидат экономических наук Михаил Беляев предупредил, что предновогодний рост цен на продукты в России начнется 1 декабря. По его словам, в первую очередь подорожают ингредиенты для праздничных блюд, сообщает телеканал «360».

Накануне сообщалось, что россияне стали меньше тратить на новогодние товары. По данным «Чек Индекса» (ресурс оператора фискальных данных «Платформа ОФД»), средний чек на искусственные елки за три недели ноября стал на 7% меньше, чем в тот же месяц в 2021-м, и составил 3,2 тыс. рублей.

Шампанское покупают, как правило, на 3% дешевле — за 374 рубля за бутылку.

Ранее, 17 ноября, «Известия» писали, что в Крыму на заводе «Новый свет» произвели первую партию полностью российского шампанского. Всё сырье для игристого напитка произведено в РФ. На бутылках стоит отличительный знак «Вино России». На круглой эмблеме с золотым ободком изображена матрешка, внутри которой гроздь винограда. Эта маркировка означает, что продукт полностью российский.

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