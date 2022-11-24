Путин призвал ГД в кратчайшие сроки принять закон о доступе к обезличенным данным

Президент России Владимир Путин призвал Госдуму как можно скорее принять законопроект о доступе к обезличенным данным. Об этом он заявил 24 ноября на конференции «Путешествие в мир искусственного интеллекта».

«Коллега рассказывал об этом: и о своей работе, и о том, что предполагается сделать в ближайшее время. Говорил о необходимости доступа к этой информации. Я согласен с этим, безусловно. Прошу парламент ускорить работу над соответствующим законопроектом, он должен быть принят в кратчайшие сроки», — сказал Путин.

Глава государства также призвал оказывать поддержку отечественным производителям, которые создают облачные технологии, и поручил Федеральной налоговой службе (ФНС) отслеживать удобство и быстроту разрабатываемых инструментов для бизнеса в области искусственного интеллекта.

«Чтобы выстроить работу с данными и сквозную цифровизацию бизнес-процессов также важно обеспечить деятельность облачной инфраструктуры, у компании должны быть программные, аппаратные инструменты и вычислительные мощности. Я прошу правительство обеспечить поддержку развития этих направлений, в том числе определить специальные механизмы в рамках реализации федерального проекта по искусственному интеллекту», — сказал Путин.

Отдельно президент отметил, что меры по внедрению искусственного интеллекта должны содержать каждый нацпроект и госпрограмма, а компании должны отразить это в своих планах. Также он призвал внедрять элементы изучения искусственного интеллекта в школах.

Ранее в этот день заместитель министра экономического развития РФ Максим Колесников рассказал, что рынок искусственного интеллекта в России за последние три года вырос почти вдвое. По его словам, уже 20% российских организаций в среднем используют искусственный интеллект в большинстве приоритетных отраслей.

В сентябре заместитель президента — председателя правления ВТБ Анатолий Печатников рассказал, что для борьбы с кредитными мошенниками банки начали использовать искусственный интеллект. По его словам, система будет отслеживать возможное участие злоумышленников на всех этапах кредитного процесса — от подачи заявки до получения денежных средств.