СБП и «Мир» полностью заменили Apple Pay и Google Pay на платформах «Столото»

С марта по ноябрь 2022 года доля продаж билетов в онлайне через СБП возросла почти в 10 раз, а по картам «Мир» — почти вдвое.

Как сообщает пресс-служба распространителя гослотерей, на карты «Мир» приходится 44% от общего объема платежей, проводимых на сайте и в мобильном приложении «Столото» через банковские карты, а на СБП — 30%.

При этом с марта по ноябрь доля продаж билетов через СБП возросла с 3,5%, а доля онлайн-покупок билетов картами платежной системы «Мир» за тот же период увеличилась практически вдвое — с 26%.

По словам директора по электронной коммерции S8 Capital (в который входит «Столото») Альберта Усманова, «Система быстрых платежей стала достойной альтернативой Apple Pay и Google Pay в России». Ранее, до ухода с российского рынка, порядка трети онлайн-платежей, проходили через эти бесконтактные системы оплаты.

Всего СБП поддерживает оплату через приложения более чем 200 российских банков. Возможность покупки лотерейного билета с помощью СБП появилась на сайте stoloto.ru летом 2021 года, а в мобильном приложении — весной 2022-го.

С 2014 года все лотереи в России — государственные, их организаторами являются Министерство финансов РФ и Министерство спорта РФ, а проводятся они под государственным надзором ФНС России. Государственные лотереи под брендом «Столото» (входит в многопрофильный холдинг S8 Capital Армена Саркисяна) являются значимым источником пополнения бюджетов разных уровней РФ с целью финансирования социально значимых объектов и мероприятий, в том числе мероприятий по развитию физической культуры и спорта, спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва, таким образом внося соразмерный вклад в улучшение качества жизни россиян.