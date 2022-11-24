Заброшенные деревню и поселок ликвидировали в Тюменской области

В Тюменской области ликвидированы деревня Шалашина и поселок Мирный, входящие в состав Абатского района. Соответствующее решение было принято 24 ноября на заседании облдумы.

«Законопроект внесен думой Абатского муниципального района в целях упразднения следующих населенных пунктов: деревни Шалашина Коневского сельского поселения и поселка Мирный Ленинского сельского поселения в связи с прекращением ими существования», — приводит текст документа ИА «Ура.ру».

Как отмечает глава муниципальной думы Игорь Васильев, люди покинули деревню Шалашина еще в конце 1980-х годов, а поселок Мирный стал нежилым в середине 1990-х.

Решение о ликвидации населенных пунктов было принято большинством голосов.