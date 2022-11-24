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В Москве начнут оформлять льготные электронные рецепты сроком до года

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Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович
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В Москве пациенты смогут получить льготные электронные рецепты на срок до года. Об этом в четверг, 24 ноября, сообщила пресс-служба столичной мэрии.

Льготные электронные рецепты смогут получить москвичи, которым требуется длительное курсовое лечение и у которых имеется право на получение лекарств бесплатно или со скидкой.

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Как рассказала заммэра столицы Анастасия Ракова, запущен пилотный проект для удобства нуждающихся в длительном медикаментозном лечении.

«Таким образом, пациентам больше не придется лишний раз приходить в поликлинику для оформления рецепта на препараты, которые они принимают на постоянной основе», — цитирует Ракову НСН.

Лекарства можно будет получить раз в один или три месяца без необходимости продлевать рецепт. Это избавит горожан от лишних походов в поликлинику и разгрузит врачей, пишет агентство городских новостей «Москва».

Ракова подчеркнула, что с информацией о рецептах жители столицы смогут ознакомиться в электронных медкартах в разделе «Мои рецепты», а также в медучреждениях, пишет «Москва 24».

Все лекарства, выписанные врачом и указанные в электронном рецепте, льготники смогут приобрести в аптеках при больницах и в сети «Аптеки столицы», отмечает телеканал «360».

Как уточняет сайт kp.ru, обычно длительное курсовое лечение назначают людям с хроническими заболеваниями, например болезнями систем кровообращения, эндокринными заболеваниями.

Электронные рецепты с QR-кодом начали выписывать в столичных поликлиниках с февраля 2021 года. Это касается льготных рецептов и рецептов за полную стоимость.

20 октября президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому будет проведен эксперимент по онлайн-продаже рецептурных препаратов в нескольких регионах РФ. Известно, что эксперимент будет распространяться на территориях Москвы, а также Московской и Белгородской областей.

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