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В Одессе не удалось запустить большинство котельных

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Фото: Global Look Press/Viacheslav Onyshchenko
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Власти Одессы не смогли восстановить работу большинства котельных, так как электроснабжение в городе отсутствует. Об этом 24 ноября в своем Telegram-канале написал советник главы Одесской военной администрации Сергей Братчук.

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По его словам, удалось восстановить работу десяти из одиннадцати крупных котельных. Однако большинство меньших по размеру котельных по состоянию на утро 24 ноября запустить не удалось из-за отсутствия электроснабжения.

«ТЭС работает в штатном режиме. Ситуация у нас (в Одесской области. — Ред.) достаточно напряженная», — сказал Братчук.

Он также отметил, что в городе и области есть проблемы с подключением абонентов. Кроме того, было принято решение до обеда отменить движение городского электротранспорта в целях экономии электричества.

Накануне, 23 ноября, взрывы прогремели во многих украинских регионах, в том числе в Киеве, Винницкой и Львовской областях, в Запорожье, Одессе и Очакове Николаевской области. В ряде областей сообщалось о перебоях с электроснабжением. Тогда обесточенными оказались Киевская и Одесская область, а также Львов.

В тот же день компания «Укрэнерго» сообщила, что аварийные отключения света будут продолжаться по всей Украине в течение суток. В компании отметили, что такой шаг необходим для защиты электросетей от дополнительных технологических аварий, а также для поддержания работы энергосистемы.

22 ноября глава «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий сообщил, что на Украине почти не осталось неповрежденных тепловых и гидроэлектростанций. Кудрицкий пояснил, что они пострадали от ракетных ударов.

Российские войска начали наносить массированные удары по объектам инфраструктуры Украины 10 октября. Как пояснил президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту.

Россия с 24 февраля проводит специальную операцию по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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