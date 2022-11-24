Жителям ЯНАО вынесли приговор за организацию подпольного казино в гараже

В Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) суд вынес приговор двум жителям Надыма, которые организовали в гараже подпольное казино. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Установлено, что с апреля 2020 года по апрель 2021-го мужчины организовывали и проводили азартные игры в гараже, принадлежащем одному из них. В основном подпольное казино работало в выходные дни.

Суд признал жителей Надыма виновными по ч. 2 ст. 171.2 УК РФ «Незаконные организация и проведение азартных игр, совершенные группой лиц по предварительному сговору» и назначил им наказание в виде двух лет лишения свободы условно, пишет ИА «Ура.ру». Также ямальцы должны выплатить по 100 тыс. рублей штрафа.

В начале октября работу подпольного казино пресекли в Ижевске. По подозрению в организации задержаны 31-летний мужчина и 33-летняя женщина. По местам их проживания прошли обыски.