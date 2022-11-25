Синоптик спрогнозировала «небольшой снежок» в выходные в Москве

Погода в предстоящие выходные в Москве будет соответствовать климатической норме, в воскресенье прогнозируется выпадение небольшого количества снега. Об этом «Известиям» в пятницу, 25 ноября, рассказала главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова.

По ее словам, погоду в Москве в ближайшие дни будет определять антициклон, который сформировался над Архангельской областью.

«Мы будем на его западной периферии, то есть особого солнца в связи с этим процессом ждать не приходится, но всё-таки облака будут менее плотные, и существенных осадков у нас не ожидается. Но в воскресенье может опускаться местами такой небольшой снежок, который существенно не поменяет столичный пейзаж», — отметила синоптик.

Как уточнила Позднякова, в пятницу температура воздуха приблизится к климатической норме — в ночные часы будет около –6...–8 градусов, а днем –3...–5 градусов. Практически такой же температурный фон ожидается в субботу и воскресенье.

«Единственное, в воскресенье, как я уже сказала, будет побольше облаков, больше видимых снежинок, снежка небольшого, слабенького, и за счет этого чуть теплее будет. Ночью порядка –5...–7 градусов, в дневные часы, как и накануне, максимальная температура составит –3...–5», — указала эксперт.

Она отметила, что такая погода вполне соответствует этим числам ноября.

«Ветер будет преобладать всё-таки в восточной части, но он не будет сильным, вот эти отрицательные температуры, которые нас ожидают, они нами не будут восприниматься как критические, всё-таки, когда ветра нет, мороз воспринимается гораздо легче», — добавила Позднякова.

Накануне научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил москвичей о неблагоприятных погодных условиях до пятницы включительно. По его словам, жителям столицы следует подготовиться к похолоданию до –7 градусов днем, а также соблюдать осторожность на скользких дорогах.