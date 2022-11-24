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В Киеве восстановили водоснабжение

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Фото: REUTERS/VALENTYN OGIRENKO
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Водоснабжение в Киеве восстановили, но система пока не заработала на полную мощность. Об этом в четверг, 24 ноября, сообщил мэр города Виталий Кличко.

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«Водоснабжение восстановлено во всех районах столицы. Но нужно еще время, чтобы система водоснабжения заработала на полную мощность», — написал он в Telegram-канале.

Мэр украинской столицы добавил, что у некоторых потребителей еще может наблюдаться пониженное давление воды в системе. По его словам, это особенно касается киевлян, которые живут на верхних этажах многоэтажек.

«Специалисты «Киевводоканала» делают всё для скорейшей стабилизации ситуации», — отметил он.

Накануне сообщалось, что в Киеве приостановлено водоснабжение после ударов России по энергетическим объектам страны. Кроме того, в ряде районов города пропала электроэнергия, наблюдались перебои с мобильной связью.

В среду на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Взрывы прогремели во многих украинских регионах, в том числе в Киеве, Винницкой области, Львовской, в Запорожье, Одессе и Очакове Николаевской области. В ряде областей наблюдаются перебои с электроснабжением.

18 ноября премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что почти половина энергосистемы страны выведена из строя.

Российские войска начали наносить массированные удары по объектам инфраструктуры Украины 10 октября. Как пояснил президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года.

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