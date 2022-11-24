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Энергоснабжение в Нижегородской области после непогоды восстановят до конца дня

Шульгинов: работы по восстановлению энергоснабжения Нижегородской области должны завершиться 24 ноября
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Фото: Россети Центр и Приволжье
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В Нижегородской области энергоснабжение после непогоды восстановлено у 90% потребителей. Об этом сообщил 24 ноября Николай Шульгинов.

«Продолжаются работы в Нижегородской области, где уже восстановлено электроснабжение более чем 90% потребителей. Работы продолжаются и должны быть закончены сегодня», — заявил Шульгинов.

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Он добавил, что электроснабжение восстановлено в Курской, Владимирской и Воронежской областях.

22 ноября режим повышенной готовности ввели в районах Нижегородской области, где прошел ледяной дождь. Отключение электричества произошло в 345 населенных пунктах региона.

Кроме того, отмечалось, что в Нижнем Новгороде из-за ледяного дождя была приостановлена работа канатной дороги до Бора. В городе упали свыше 70 деревьев. Наблюдались временные перебои в работе электротранспорта и задержка электричек.

Утром 23 ноября в Минэнерго России сообщили, что специалисты восстановили электроснабжение большей части потребителей в Нижегородской области, отключенных из-за непогоды. Работы по подключению электричества для 37 тыс. человек продолжаются.

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