Трое рабочих пострадали при обрушении фильтра на ТЭЦ в Красноярске

В Красноярске на территории ТЭЦ-1 во время монтажных работ рухнул элемент конструкции строящегося электрофильтра. Он упал с высоты 4 м. Пострадали трое рабочих.

Спасатели оказали помощь пострадавшим и отнесли их к машинам скорой помощи. Всего же в ликвидации последствий инцидента участвовали 40 человек и 11 единиц техники, сообщает ИА KrasnoyarskMedia.

Все пострадавшие являются сотрудниками подрядной организации, их госпитализировали. У них диагностировали ушибы и переломы конечностей.

Устанавливать причину происшествия будет специальная комиссия.

Ранее сообщалось, что на стройплощадке в Томске рабочий упал в шахту лифта с 22-го этажа. Его госпитализировали с комбинированной политравмой.