Новый коллектор начали прокладывать в Волгограде после крупной аварии

В Волгограде после крупной коммунальной аварии начались работы по прокладке нового канализационного коллектора. Об этом сообщает городская мэрия.

Работы стартовали днем 24 ноября на территории парка «Раздолье» в пойме реки Царицы. Сотрудники фирмы ООО «Технополис-С», с которой был заключен контракт, приступили к прокладке под детской железной дорогой стального футляра для трубопровода.

Для прокладки трубы рабочие также разбирают брусчатку и временно пересаживают растения. Как уточняет ИА «НовостиВолгограда.ру», после обустройства резервного коллектора коммунальщикам необходимо будет привести в порядок и основную линию, на которой случился прорыв.

Прорыв на канализационном коллекторе произошел в ночь на 28 октября на склоне поймы реки Царицы в сквере имени Пахмутовой. Без воды на пять дней остались жители двух районов Волгограда, а нечистоты заполонили весь склон, парковку у музея «Россия — моя история», детскую железную дорогу и дошли до Волги.

После прорыва было принято решение о строительстве дополнительных мощностей канализационного коллектора. До конца года планируется проложить около 500 м новой трубы.