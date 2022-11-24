МИД указал на блокировку Латвией отправки удобрений РФ в бедные страны

Латвия продолжает блокировать отправку российских минеральных удобрений в беднейшие страны, Евросоюз (ЕС) должен повлиять на Ригу для решения ситуации. Об этом заявила в четверг, 24 ноября, на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Дипломат напомнила, что на этой неделе планируется отправка 20 тыс. т удобрений из Нидерландов в Малави. По ее словам, большая часть грузов до сих пор не были проинспектированы, так как Латвия не допустила инспекторов Всемирной продовольственной программы ООН.

«Мир должен знать не только своих героев, но и антигероев. Мы призываем все вовлеченные стороны, в первую очередь ЕС, предпринять необходимые усилия, чтобы обеспечить передачу беднейшим странам российских удобрений, в которых они нуждаются ничуть не меньше, чем в продовольствии», — сказала она.

Захарова напомнила, что речь идет о гуманитарной акции России по оказанию помощи нуждающимся, и подчеркнула, что Латвия, а также Эстония, Бельгия и Нидерланды уже три месяца удерживают российскую продукцию в своих портах.

«Представляю, что бы сделали так называемые развитые и цивилизованные страны, вроде Великобритании и США, с той же самой Ригой, если она бы начала препятствовать поставкам в эти государства с территории России того, что им жизненно необходимо. Представляю, как за одну минуту эти самые рижские деятели попали бы в санкционные списки, были бы лишены виз, в отношении них был бы вброшен какой-то компрометирующий материал и так далее», — добавила она.

Если Запад говорит, что заботится о беднейших и нуждающихся странах, то он должен применить всё свое влияние в отношении Латвии и других государств, чтобы разрешить эту ситуацию, добавила дипломат.

Накануне, 23 ноября, президент России Владимир Путин на встрече с гендиректором компании «Уралхим», председателем комиссии Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Дмитрием Мазепиным поддержал просьбу «Уралхима» обратиться в ООН для разблокирования удобрений в портах Европы. Он также заявил, что Россия готова расширить работу по поставкам удобрений на международные рынки и сотрудничать абсолютно со всеми партнерами в данной сфере.

16 ноября замминистра иностранных дел РФ Сергей Вершинин рассказал «Известиям», что для России крайне важно, чтобы одна из частей стамбульских договоренностей, касающаяся вывоза зерна с Украины, сопровождалась прогрессом в другой части соглашения, затрагивающей вопрос экспорта российской сельхозпродукции и удобрений.

До этого, 12 ноября, Вершинин сообщил, что в европейских портах под арестом находится до 280 тыс. т минеральных удобрений из России. По его словам, Москва предложила безвозмездно передать арестованные удобрения беднейшим странам, в первую очередь африканским. Он указал на то, что до сих пор почти ничего не сделано по этому вопросу.

В конце октября Путин отмечал, что Москва готова передавать бесплатно застрявшие в портах ЕС удобрения беднейшим странам, но Запад их не отдает. Путина возмутило решение снять ограничения и запреты на российские удобрения в Европе, а затем выпустить разъяснение, что они сняты только для стран Евросоюза, ограничив таким образом поставки нуждающимся странам.

Продовольственная сделка была заключена 22 июля в Стамбуле. Тогда министр обороны России Сергей Шойгу и генсек ООН подписали меморандум о содействии поставкам российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Одновременно с этим украинская делегация подписала соглашение с Турцией и ООН об экспорте зерна.