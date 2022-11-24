Двухлетняя девочка выпила чистящее средство в хабаровском детсаду

В одном из детских садов Хабаровска двухлетняя девочка выпила дезинфицирующее средство и была экстренно госпитализирована. По данному факту проводится проверка, сообщили 24 ноября в пресс-службе управления Следственного комитета по Хабаровскому краю.

Инцидент произошел накануне, 23 ноября. Как полагают следователи, бутылка с дезинфицирующем средством стояла в доступном для детей месте. Одна из воспитанниц детского сада выпила его, после чего ее незамедлительно госпитализировали. В настоящее время угрозы ее жизни и здоровью нет.

Сейчас следователи проводят проверку в отношении персонала детского сада.

По данным «Известий», инцидент произошел в детском саду Хабаровска № 262. По мнению заведующей учреждением, вина за этот случай лежит на воспитателе, которая находилась с детьми в тот момент.

«Воспитатель отстранен от работы, пока проводится расследование. В детских садах есть строгая регламентация применения моющих и чистящих средств. Разработаны инструкции, есть отдельное помещение, где разводятся дезинфицирующие средства, есть медперсонал, журнал выдачи средств. В этом случае сработал человеческий фактор — превышение должностных обязанностей. Воспитатель самостоятельно взял средство, чтобы его развести в группе», — рассказала она.

В середине сентября в Кувандыке годовалый ребенок отравился жидкостью для снятия лака. Малыш попробовал содержимое бутылочки, которую оставила в комнате его мама.